«التعليم العالي»: 93 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية

شهدت الـ10 سنوات الماضية تطوراً كبيراً فى التعليم الجامعى، على مستوى الجامعات أو التخصّصات المستقبلية، وحسب وزارة التعليم العالى، بلغ عدد الجامعات 93 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، بينها 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية دولية، و12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية، و10 جامعات تكنولوجية، و8 أفرع لجامعات دولية أجنبية، و5 جامعات باتفاقيات أجنبية. وبلغ معدل التحاق الطلاب بالجامعات 3.3 مليون طالب، ومن المتوقع أن يصل معدل الالتحاق بالجامعات إلى 5.6 مليون طالب فى عام 2032، كما سعت الدولة إلى استحداث برامج التعليم بجامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، منها برامج الذكاء الاصطناعى والنانوتكنولوجى والهندسة النووية وعلوم البيانات والسيارات ذاتية القيادة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

جامعات مصر تقدّمت 14 مركزاً فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمى عام 2022.. وزيادة المخصّصات بنحو 40.4 مليار جنيه

ووفقاً لتقارير وزارة التعليم العالى تقدّمت مصر 14 مركزاً فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمى عام 2022، حيث تقدّمت إلى المركز 90، وفى عام 2021 تقدّمت إلى المركز 76، وتقدّمت مصر فى التصنيف العالمى لجودة التعليم عام 2022، وجاءت فى المركز الثالث عربياً، وفقاً لتصنيف «Us news» العالمى، قفزاً من المركز 39 عام 2021 إلى المركز 37 عام 2022، من بين 85 دولة على مستوى العالم.

وقال د. عادل عبدالغفار، متحدث وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مشروعات التعليم العالى والبحث العلمى تضم 527 مشروعاً من المتوقع نمو 57 مشروعاً من بينها بنسبة 11%، لافتاً إلى زيادة مخصّصات التعليم العالى والجامعى بنحو 40.4 مليار جنيه، لتصل إلى 199.5 مليار جنيه فى موازنة 2023 - 2024. وأكد أن القطاع شهد تحولاً جذرياً بفضل جهود الدولة المصرية منذ البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، وهو ما حظى بإشادة دولية من مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، خاصة أنه يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، لافتاً إلى أن محور التعليم والتدريب، يهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم، بما يتوافق مع النُظم العالمية.

فيما قال د. محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التقدّم الكبير فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى حزمة الإجراءات التى تمّت للنهوض بالجامعة خلال السنوات الماضية فى جميع المجالات، مثل الاهتمام بالكم والكيف فى إنتاج البحث العلمى والتركيز على تحقيق معايير المربع الذهبى Q1، مع زيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمى التطبيقى والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب وضع الخطط البحثية المتقدّمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولى، واستقدام الأساتذة والباحثين الأجانب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.

وشدّد رئيس جامعة القاهرة على القواعد المتبعة فى لجان الترقيات العلمية الدائمة والتقديرات الخاصة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دولياً، وإتاحة البحوث العلمية الدولية وكل مصادر المعلومات للباحثين من خلال شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى الذى تتولاه حالياً وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى مشروعات تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والرياضية التى أطلقتها الجامعة، مصحوبة بحوافز كبيرة مع إخضاعها لمعايير مدققة.

وأكد د. عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التقدّم الذى شهده قطاع التعليم الجامعى خلال الفترة الماضية كبير جداً، ومن المنتظر أن يكون أكبر، لافتاً إلى دعم الدولة المصرية وتلبية جميع متطلبات العملية التعليمية وتوفير كل المستلزمات، ونوه بأن الطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات الماضية ما زالت ظاهرة للجميع، ولعل الارتقاء فى التصنيفات العالمية للجامعات المصرية خير دليل على ذلك.