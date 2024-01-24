«الفلوس غاية أم وسيلة».. حلقة جديدة من برنامج «كلمتين وبس مع الإعلامي عمرو الليثي»

عرضت شبكة إذاعة البرنامج العام حلقة جديدة من برنامج «كلمتين وبس مع الإعلامي عمرو الليثي»، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان «الفلوس غاية أم وسيلة»، إذ يعيد إحياء البرنامج الإذاعي الشهير للفنان الراحل فؤاد المهندس

البرنامج الإذاعي الشهير «كلمتين وبس»

«الفلوس ليست غاية ولم تكن يومًا هدفًا، بل المهم هو كيفية إنفاقها بالطريقة الصحيحة فالسعادة ليست في كثرة المال»، تعقيب ذكره عمرو الليثي بعد إذاعة جزء من كلمة للراحل فؤاد المهندس يقول فيها خلال برنامجه القديم «الفلوس جزء من حياتنا ولكن لا يحب أن نتخذها هدفا وتكون محور حياتنا، مثلا أوناسس كان رجلًا يونانيًا من أغنى أغنياء الأرض يملك مصانعا وسفنا وسيارات، وعند موته كان معه خاتمًا ليس له قيمة مادية وأخذوه منه ودخل قبره وهو لا يملك من الدنيا أي شيء».

معلومات عن برنامج «كلمتين وبس»

برنامج «كلمتين وبس» عبارة عن حكايات عصرية من الحياة اليومية يقدمها عمرو الليثي عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والإعلامي عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن .

البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويُذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة.