عيد الشرطة الـ72.. «الداخلية» ترفع كفاءة كوادرها البشرية لتعزيز حقوق الإنسان

نجحت وزارة الداخلية في رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، حيث اهتمت ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻦ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛ ﺣﻴﺚ ُﻳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲي ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ وإدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأوضحت وزارة الداخلية، تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة الـ72: «ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ دورا مهما ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ُﺗﻮﻟﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪى ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ؛ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺻﻮن ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر، ودﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ».