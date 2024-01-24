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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة «تاراباكا» شمال تشيلي

كتب:

أحمد عادل موسى
11:30 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة منطقة تاراباكا شمال تشيلي بعمق 118 كيلومترًا يوم الأربعاء، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زلزال تشيلي

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي إنَّ الزلزال ضرب بقوة 5.4 درجة ويقع على بعد 37 كيلومترا شمال شرق كالاما.

وقالت الخدمة الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية التابعة للبحرية التشيلية إن خصائص الزلزال لا تلبي الشروط اللازمة لتوليد تسونامي على ساحل تشيلي.

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