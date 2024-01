رعب وهلع في الصين.. 12 ألف نازح بسبب زلزال قوته 7.1 درجة

مع استمرار الهزات الارتدادية في غرب الصين، قام أكثر من 12 ألف شخص بالإسراع نحو الخيام والملاجئ الآمنة اليوم، وأشعلوا النار لمواجهة الطقس البارد والمتجمد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتعرضت منطقة نائية في مقاطعة شينجيانج الصينية أمس، لزلزال بقوة 7.1 درجات، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، كما تضررت مئات المباني جراء هذا الزلزال.

وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة في منطقة مركزه في مقاطعة أوتشتوربان، بالقرب من الحدود مع كازاخستان، وذلك رغم درجات الحرارة المتجمدة، ومع ذلك، فإن الخسائر في الأرواح والممتلكات كانت بسيطة نسبيا، وذلك بسبب قلة السكان في تلك المنطقة.

ونشرت التلفزيون الصيني لقطات فيديو يظهر حجم المتضررين جراء الزلزال والخوف من الهزات الأرضية كما أظهر حجم المواطنين الذين تم إجلاؤهم وهم يحضرون أطعمة سريعة في الخيام بجوار نيران التدفئة مثل «المكرونة».

