رعب وهلع في الصين.. 12 ألف نازح بسبب زلزال قوته 7.1 درجة

مع استمرار الهزات الارتدادية في غرب الصين، قام أكثر من 12 ألف شخص بالإسراع نحو الخيام والملاجئ الآمنة اليوم، وأشعلوا النار لمواجهة الطقس البارد والمتجمد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء زلزال الصين

وتعرضت منطقة نائية في مقاطعة شينجيانج الصينية أمس، لزلزال بقوة 7.1 درجات، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، كما تضررت مئات المباني جراء هذا الزلزال.

وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة في منطقة مركزه في مقاطعة أوتشتوربان، بالقرب من الحدود مع كازاخستان، وذلك رغم درجات الحرارة المتجمدة، ومع ذلك، فإن الخسائر في الأرواح والممتلكات كانت بسيطة نسبيا، وذلك بسبب قلة السكان في تلك المنطقة.

ونشرت التلفزيون الصيني لقطات فيديو يظهر حجم المتضررين جراء الزلزال والخوف من الهزات الأرضية كما أظهر حجم المواطنين الذين تم إجلاؤهم وهم يحضرون أطعمة سريعة في الخيام بجوار نيران التدفئة مثل «المكرونة».

انهيار 93 مبنى

وتعرضت منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة لضرب الزلزال، وتضم مجموعات من البلدات والقرى المتناثرة، في ظل أجواء شتوية قارسة، وتمتد طريق سريع من مدينة أكسو لمسافة تقدر بحوالي 125 كيلومترًا إلى المنطقة، وتمر عبر مناطق متجمدة من جهة ونتوءات صخرية من جهة أخرى.

وفي محافظة كيزيلسو قيرجيز، تسبب الزلزال في تحطيم 851 مبنى بأضرار متفاوتة، وانهيار 93 مبنى قرب مركز الزلزال، وأدى إلى وفاة 910 رؤوس من الماشية، وفقاً لتصريحات نائب سكرتير الحزب في المقاطعة، روزيالي هاكسيهيرباي.

ونشر أكثر من 2300 من رجال الإنقاذ من قبل المقاطعة، وتمت عملية إجلاء 7338 من السكان في منطقة كي، وبلغ إجمالي عدد المُجلَّين 12426 شخصًا.

وتمشيط فرق الإنقاذ الأنقاض وتوفير المساعدة للأشخاص النازحين من ديارهم، وذلك بتوفير معدات الإنقاذ مثل المعاطف والخيام.

وفي مؤتمر صحفي، أكّد تشانج يونج جيو، رئيس إدارة الزلازل في شينجيانج، أن قوة الزلزال تصل إلى 7.1 درجة، ورغم قوته إلا أن حالات الوفيات والإصابات لم تكن خطيرة، وكان مركز الزلزال في منطقة جبلية على ارتفاع حوالي 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.