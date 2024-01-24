بعد زلزال الأقصر.. هل تتعرض مصر لهزات أرضية خلال الأيام المقبلة؟

شعر العديد من المواطنين في تمام الساعة الواحدة والنصف بعدد من المناطق التابعة لمدينتي الأقصر وإدفو بهزة أرضية وفقا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة «للبحوث الفلكية» دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ما نتج عنه تساؤل المواطنين حول تعرض مصر لهزات أرضية خلال الفترة المقبلة في مناطق مختلفة وهو ما أجاب عنه رئيس معهد البحوث الفلكية في حديثها لـ«الوطن»، وحقيقة ذلك من عدمه.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة، إنه لا يوجد ما يسمى بالتنبؤ بالهزات الأرضية والزلازل ، ولكن ما يمكن الحديث عنه هو التوقعات وتكون نتيجة لدراسات علمية لتاريخ المناطق المتعارف عليها بالنشاط الزلزالي.

مصر خالية من أحزمة الزلازل

وأوضح رئيس المعهد، أن مصر خالية من أحزمة الزلازل النشطة القوية وهو ما يؤكد أن تعرضها باستمرار لهزات أرضية يكون على فترات بعيدة غير متتالية، وأن الأماكن المتعارف عليها بالنشاط فهي بعيدة جدا عن المناطق السكانية وتكون في البحرين الأحمر والمتوسط، وتبعد تلك المناطق عن السواحل بمعدل لا يقل عن 50 كيلو متر، وغالبية الهزات التي يتم رصدها في تلك المناطق ويشعر بها البعض في المدن الساحلية تكون قوتها لا تتعدى الـ3 درجات على مقياس ريختر وتكون ضعيفة جدا.