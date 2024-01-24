رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحفيين» تناقش مستقبل المهنة وحريتها في مصر خلال مايو المقبل

كتب:

سهيلة هاني
03:16 م | الأربعاء 24 يناير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال مايو المقبل؛ لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها في مصر بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتزامن المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة المقرر له 3 مايو.

وقرر المجلس، اختيار لجنة مشتركة من أعضاء النقابة، والجمعية العمومية، والهيئات المعنية بتطوير الصحافة للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية في الشهور الثلاثة المقبلة، ويترأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، إضافة إلى فتح المجلس الباب للزملاء الصحفيين للمشاركة في اللجنة.

دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة

كما قرر المجلس، دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، والذي يناقش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها.

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين: فتح باب القيد بلجنة تحت التمرين من 3 إلى 8 فبراير المقبل

وزير الخارجية الأسبق يبدأ ندوة فلسطين في نقابة الصحفيين بـ«دقيقة حداد»

فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين 27 يناير

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد نقابة الصحفيين

«الصحفيين»: لجنة القيد تعقد جلسة للمتقدمين لجدول المشتغلين في 28 يناير
بقلم سهيلة هاني