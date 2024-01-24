«الصحفيين» تناقش مستقبل المهنة وحريتها في مصر خلال مايو المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال مايو المقبل؛ لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها في مصر بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتزامن المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة المقرر له 3 مايو.

وقرر المجلس، اختيار لجنة مشتركة من أعضاء النقابة، والجمعية العمومية، والهيئات المعنية بتطوير الصحافة للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية في الشهور الثلاثة المقبلة، ويترأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، إضافة إلى فتح المجلس الباب للزملاء الصحفيين للمشاركة في اللجنة.

دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة

كما قرر المجلس، دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، والذي يناقش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها.