نقابة الصحفيين: فتح باب القيد بلجنة تحت التمرين من 3 إلى 8 فبراير المقبل

قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين فتح باب تلقي طلبات التقدم للقيد بجدول تحت التمرين من يوم 3 إلى 8 فبراير المقبل وذلك للصحف التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس النقابة الأخير، وللصحف التي قامت بسداد الاستحقاقات المالية المقررة.

وقال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، في تصريح صحفي، إن الصحف التي تم تكويدها مؤخرا: «البورصجية - أهل مصر - بلدنا اليوم - اليوم- جيل الغد».