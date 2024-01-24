نقابة الصحفيين: فتح باب القيد بلجنة تحت التمرين من 3 إلى 8 فبراير المقبل
كتب:
أحمد البهنساوي
02:44 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
نقابة الصحفيين
قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين فتح باب تلقي طلبات التقدم للقيد بجدول تحت التمرين من يوم 3 إلى 8 فبراير المقبل وذلك للصحف التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس النقابة الأخير، وللصحف التي قامت بسداد الاستحقاقات المالية المقررة.
وقال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، في تصريح صحفي، إن الصحف التي تم تكويدها مؤخرا: «البورصجية - أهل مصر - بلدنا اليوم - اليوم- جيل الغد».