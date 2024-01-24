محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير في مركزي طنطا والسنطة

تابع الدكتور طارق رحمي أعمال الرصف الجارية بشوارع مركزي السنطة وطنطا ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

أعمال الرصف بالسنطة

وتفقد محافظ الغربية أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدًا لأعمال الرصف، كما تابع الاعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، وشارع الجمهورية بطول كيلو و7 أمتار، فضلا عن تفقد أعمال الرصف والتطوير بميدان المنشاوي وميدان ريماس، ووجه المحافظ بإزالة البروز والتعديات التي تعوق أعمال الرصف، ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تفقد «رحمي» بمركز طنطا الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق «طنطا ـ السنطة» القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وأكد محافظ الغربية، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.