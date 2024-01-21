محافظ أسيوط يشدد على إنهاء أعمال الرصف في المراكز وفقا للجداول الزمنية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ واستكمال مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الاستثمارية كرؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسؤولي الطرق والمرافق «كهرباء وصرف وغاز والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي» وغيرها، وذلك خلال لقاءه مع المهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.

الرصف بعد انتهاء البنية التحتية

ولفت محافظ أسيوط إلى عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها وتوصيل كل المرافق حتى لا يتم إتلاف ما يتم رصفه، ما يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء أعمال رصف الشوارع والطرق المقرر رصفها وفقاً للخطة الزمنية المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الانتقال والنقل والحركة المرورية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لرؤية مصر2030.

رفع كفاءة الشوارع

وتناول اللقاء آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات قطاع الرصف بالمراكز والأحياء لرفع كفاءة الشوارع والطرق ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها واستعراض ما تم تنفيذه حتى الآن خلال خطة العام المالي الحالي (20223/2024)، وبحث ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال والاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

تذليل العقبات أمام المشروعات

وأكد محافظ أسيوط تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف وإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن واستكمال خطط التنمية وتحقيق لخطة التنمية المستدامة، لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والمعايير المقررة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.