عيد الشرطة 2024.. «الداخلية» تنجح في تحسين البنية التحتية والأداء المؤسسي لأجهزتها

بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة 2024، نستعرض تحسين الأداء المؤسسي والبنية التحتية التي ﻗﺎﻣﺖ بها وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ إذ حسنت اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ إﺻــﺪار اﻟﻮزارة ﻟﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳــﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸـــﺮﻃﻲ، وﺻـــﻮﻻ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻟﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹدارات ﻣﺜﻞ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات وإدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﺳـﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ، فضلا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴـﺠﻮن وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺠﻮن وادي اﻟﻨﻄﺮون، اﻟﺬي جرى اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻋﺎم 2021.

ورﻓﻌﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ، ﻋﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.

وﺗﻤﺜﻠﺖ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﺑاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ واﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻬﺠﺮة.

تطوير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ

كما قامت الوزارة بتطوير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷداء اﻷﻣﻨﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻃﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ وﺟﺎر إﻧﺸــﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺸـﺮﻃﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ذوي اﻟﻬﻤﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺷـﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن، واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮازات، اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﺒﻨﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳـــﻴﺔ، ﻗﻄﺎع أﻣﻦ اﻟﺠﻴﺰة ﺑﺄﻛﺘﻮﺑﺮ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮور اﻟﺠﻴﺰة ووﺣﺪة ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺮور اﻟﺪﻗﻲ ﺑﺄﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺒﻨى اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺄﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻃﺔ، ﻗﻄﺎع أﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻـــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ إﻧﺸـــﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ، وأﺑﺮزﻫﺎ: اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، دﻣﻴﺎط، ﺑﻨﻲ ﺳـﻮﻳﻒ، اﻟﻤﻨﻴﺎ، أﺳﻴﻮط، اﻷﻗﺼﺮ، أﺳﻮان، اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻃﻮرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020؛ إذ جرى اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻗﺴـﺎم اﻟﺸـــﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺠﻴﺰة، اﻹﺳـــﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﺟﻨﻮب ﺳـــﻴﻨﺎء.

وﺷﻤﻠﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻷﻗﺴـﺎم، واﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻣﻴﻜﻨﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷداء اﻷﻣﻨﻲ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺴــﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻀﺎري، وإﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻤﻴﺰة وﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪاﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم.

ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺮات اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻧﺤﻮ 102 ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020 واﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻄﻮرة، واﻟﺘﻲ ُﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮور 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮور اﻟﺠﻴﺰة، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﺠﻴﺰة.

إﻧﺸـــﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة

وجرى ﻓﻲ ﻋﺎم 2022 إﻧﺸـــﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت: اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﺑﻨﻲ ﺳــﻮﻳﻒ، اﻟﻤﻨﻴﺎ، أﺳــﻴﻮط، اﻷﻗﺼــﺮ، أﺳــﻮان، دﻣﻴﺎط، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸـــﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺸـــﺮﻃﻴﺔ ﺿـــﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳـــﻴﺔ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻀﺒﺎط واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة.

ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻤﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻛﺄﺣﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴـــﺎن؛ إذ جرى إﻧﺸـــﺎء 3 ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ 2022 ﺧﺎرج اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻣﻦ رﻣﻀــﺎن، و15 ﻣﺎﻳﻮ، وأﺧﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﺰﻻء ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.