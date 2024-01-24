أمين «حماة الوطن»: معركة الإسماعيلية شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود

قال اللواء طارق نصير، إن يوم 25 يناير ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية؛ إذ جسد أبطال الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية أسمى معاني التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب هذا الوطن.

معركة الإسماعيلية ستظل محفورة في قلوب المصريين

وأكد أن معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات أبطال رجال الشرطة البواسل والشعب خلال تصديهم للاحتلال الإنجليزي ليشهد العالم أجمع أن المصريين يدا واحدة أمام العدوان الغاشم وستظل هذه الذكرى الخالدة محفورة في قلوب المصريين وشاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

ووجّه وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التحية والعرفان لأسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعه هذا الوطن.