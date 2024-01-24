أماكن تدريب الدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية.. يبدأ الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أماكن قاعات التدريب للدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم، والمقرر أن يبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 28 يناير.

خريطة تدريب الدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن أماكن تدريب الدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم كالتالي:

بنها: قاعة مدرسة بنها الثانوية بنات

طوخ: قاعة مدرسة محمد جمال الأكثر بجوار مدرسة طوخ الصناعية

كفر شكر: قاعة مركز التنمية المهنية بمدرسة التجارة بكفر شكر

العبور: قاعة مركز التنمية والدعم النفسي بمدرسة معاذ بن جبل بالعبور

شبين القناطر: قاعة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات خلف مركز الشرطة

قليوب: في قاعة مدرسة علاء أبو سليم الثانوي بنات - قليوب البلد - ش فودافون بجوار مدرسة التجارة بنات بقليوب

الخانكة: قاعة مركز التنمية المهنية بمدرسة الخانكة الابتدائية بنين امام المركز الطبي المثلث

غرب شبرا: قاعة مدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات شارع الجمعية شبرا البلد بجوار محطة مترو كلية زراعة قاعة مركز التنمية المهنية بمجمع اسماء بنت ابي بكر

شرق شبرا والخصوص: بإدارة شرق شبرا بجوار قسم شبرا الخيمة ثان قاعة مركز التنمية المهنية بمدرسة الشهيد أسامه نصار

قها: قاعة المركز الاستكشافي بجوار الإدارة التعليمية

القناطر: قاعة مبنى الإدارة التعليمية بالقناطر بجوار الجامع القديم

تدريب الدفعة الثانية ل30 الف معلم بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم أنه ينطلق الاحد المقبل في الساعة الثامنة والنصف صباحا بالأماكن الموضحة بالإدارات التعليمية مشيرة أن التدريب يتضمن عدة محاور، وهي:

- الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين

- صياغة نواتج التعلم

- استراتيجيات التدريس

- التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا

- استراتيجية إدارة الصف بكفاءة

- استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030

- وصف منظومة التعليم الجديدة

- تقييم الأداء

- تحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة

- تحسين ممارسات المعلم والمتعلم