«التعليم» تعتمد تنفيذ برنامج مهارات الطلاب للمرحلة الابتدائية

اعتمدت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ عدة برامج لتنمية وتنفيذ البرامج لتنمية مهارات الطلاب للمرحلة الابتدائية، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي نظمتها الإدارة المركزية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لذا اختارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أربع إدارات تعليمية يتم تنفيذ البرنامج بها وهم كالآتي: «السيدة زينب، عين شمس، شبرا، منشأة ناصر»، بمادتي اللغة العربية والرياضيات للمرحلة الابتدائية.

اختيار أربع مدارس بكل إدارة

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه تم اختيار أربع مدارس بكل إدارة من الإدارات المستهدفة، حيث تم تنفيذ البرنامج في وقت صعب أثناء الإجازة الصيفية، إلا أنه لاقى نجاحا وإقبالا من الطلبة، حيث تم تفعيل وتغطية للبرنامج من قبل مديري عموم الإدارات ومدير التعليم الابتدائي بالإدارة التعليمية من خلال الإعلان عن البرنامج داخل الإدارات والمدارس بمساعدة التربية الاجتماعية والاخصائي الاجتماعي ودورهم في التواصل مع أولياء الأمور بالمدارس.

نقاط القوة والضعف

وتابع مدير المديرية، عقدت كل مدرسة تقييم قبل للوقوف على نقاط القوة والضعف وعقد تقييم بعدي لبيان مدى تحقيق الأهداف، وبدأت في تنفيذ البرنامج من خلال الأنشطة الترفيهية واستخدام الأجهزة التكنولوجية في عرض أفلام تعليمية لجذب الطلاب على الفهم والاستيعاب ومن النماذج المشرفة التي نفذت البرنامج وكانت نسبة الحضور عالية مدرسة «المروة» بمنشأة ناصر التعليمية.

وأشارت المديرية، أنه لذلك تميزت القاهرة في تنفيذ البرنامج وتطبيقه بروح الفريق ومواجهة التحديات، وبناء جيل جديد متميز في عمله، وتم اختيار القاهرة من ضمن أربع محافظات لتكون نواة لتحقيق الحلم المصري لبناء الإنسان وشخصيته لبناء الحضارة المصرية الجديدة .

وتتواصل الإدارة المركزية بالوزارة في عقد ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب للمرحلة الابتدائية، حيث عقدت ورشة عمل يوم السبت الموافق 14/10/2023 بدار الحرس الجمهوري للتدريب على منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي على أن التدريب يكون من الساعة 8.30 صباحا وينتهى 4 عصرا.