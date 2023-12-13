«التعليم» تنظم مسابقة وطنية لتنمية وتطوير مهارات الطلاب

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، والتي تأتي كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات World Skills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا، خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر.

المسابقة الوطنية للمهارات

وتستهدف المسابقة تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، إذ تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وجرى اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، واختيار خمسة طلاب لكل مهارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى الاستعداد حاليا للمرحلة الثانية من المسابقة، والتي ستُجرى في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023، إذ تتضمن التصفيات العملية، اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

اختيار الطلاب الأوائل

وتشهد المرحلة الثانية من المسابقة اختيار الطلاب الأوائل في كل مهارة بناءً على أدائهم في الاختبار العملي الذي سيستمر لثلاثة أيام، حيث تعد المسابقة فرصة للطلاب للترشح للمشاركة بالمسابقة العالمية.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مشروع دعم التشغيل GIZ-EPP واتحاد الصناعات، ما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.