تحذير رسمي من نقص فيتامين «ب2» في الجسم.. يؤدي إلى الإصابة بـ10 أمراض

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيانا مهما بشأن فيتامين «ب2» أو ريبوفلافين​، أكدت فيه أنه ضروري لصحة الإنسان، ويعمل على تصنيع فيتامين ب9 و ب6 وب3، وضروري لتحويل الكربوهيدرات والبروتين والدهون إلى جلوكوز، وله تأثير مضاد للأكسدة ضروري للتنفس الخلوي وعمل جهاز المناعة، وله أدوار رئيسية في إنتاج الطاقة والنمو والتطور.​

مصادر فيتامين ب2

وأوضحت الهيئة أن فيتامين ب2 يوجد بشكل طبيعي في البيض ومنتجات الألبان والخضروات الخضراء واللحوم والفطر واللوز، والأرز والذرة والدقيق.​

وحددت الهيئة الجرعة اليومية للبالغين، وهي 1.3 ميللي جرام يوميا للرجال، 1.1ميللي جرام يوميًا للنساء، وتزداد قليلًا للحوامل، وفيما يتعلق بالجرعة اليومية للأطفال والمراهقين أشارت الى أنها تختلف تبعًا للسن، وتتراوح ابتداءً من 0.3 إلى 1 ميللي جرام يوميًا؛ وذلك حسب إرشادات الطبيب.​

خطورة نقص فيتامين ب2

وأشارت الهيئة إلى نقص الريبوفلافين قد يسبب مشكلات في أمراض الغدد الصماء؛ وتشوهات الجلد، والتهاب الفم، وانتفاخ الشفاه، والاكتئاب، والتعب، وفقر الدم، والتهاب الحلق، وفقدان الشعر، ومشكلات في الجهاز العصبي.​