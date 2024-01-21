هيئة الدواء تحذر الصيدليات من دواء مغشوش لعلاج السكر في الأسواق

أصدرَت هيئة الدواء خطابًا عاجلًا للصيادلة بشأن وجود عقار لمرض السكري من النوع الثاني مغشوش في السوق المصرية، مبينة أنَّ الدواء من إنتاج شركة NovoNordisk Egypt ورقم التشغيلة MP5D558، لافتة إلى أنَّ الشركة أفادت الهيئة بوجود عبوات لا تخص الشركة ولم تقم بتصنيعها من الصنف المذكور، مشيرة الى أنَّ الهيئة حتى الأن لم ترصد هذا المستحضر.

عبوات مغشوشة لعلاج مرضي السكر من النوع الثاني

وقالت هيئة الدواء في منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّه على الصيادلة ضرورة توخي الحذر، إذ أن هناك عملية للمتابعة للصنف والتوعية الخاصة بالمواطنين تجاه هذا المستحضر، مطالبة المواطنين بعدم الشراء أي مستحضر دوائي إلا من خلال الصيدليات المرخصة وفي حال الشك لابد من العودة إلى الصيدلي أو التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن.

كيف يمكن معرفة العبوات المغشوشة؟

وحددت هيئة الدواء طريقة التفرقة للعبوات المقلدة، مبينة أنَّ رقم التشغيلة لا يكون سليمًا بخلاف العبوات الأصلية، لافتة إلى أنّه يتمّ الآن شن حملات لرصد المنتج، وعلى المواطنين ضرورة توخي الحذر.

جدير بالذكر أنَّ الدواء يؤخذ على شكل حقن تحت الجلد ويعمل على السيطرة على مستويات السكر في الدم لمرضي السكر من النوع الثاني.