«هيئة الدواء» توجه رسالة تحذيرية للفتيات بشأن تقشير البشرة

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا لها منذ قليل بشأن تقشير البشرة، وقالت الهيئة إن تقشير البشرة هو عملية إزالة طبقات الجلد الميت من البشرة باستخدام أدوات أو مواد كيميائية بدلًا من انتظار سقوطها وتجددها بشكل طبيعي.​

تحذير من استخدام مستحضرات تقشير الجلد بشكل خاطئ

وحذرت هيئة الدواء من استخدام مستحضرات تقشير الجلد بشكل خاطئ والذي قد يسبب ضررا للجلد؛ خاصة وإن كانت منتجات تحتوي على تركيزات عالية من حمض الجلايكوليك أو الساليسيليك.​

الأخذ في الاعتبار الأدوية التي يتم تناولها

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة الأخذ في الاعتبار الأدوية التي يتم تناولها؛ لذا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام منتجات تقشير البشرة؛ إذ أن بعض الأدوية تجعل الجلد أكثر قابلية للتحسس والتقشير.​

وتابعت لابد من استخدام وسيلة تقشير تناسب نوع البشرة؛ فالبشرة الجافة لا تحتاج إلى مقشرات قوية كالبشرة الدهنية، كما ينصح بتجنب المقشرات القوية للبشرة الحساسة، وتجنب استخدام منتجات تقشير الجلد بالقرب من الجروح والمناطق الملتهبة في الجلد.​