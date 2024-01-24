قائمة الشرف لأبطال معركة الإسماعيلية 1952.. سطروا بدمائهم ملحمة بطولية

لا تنسى مصر أبطالها الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، فقد استشهد 56 من رجال الشرطة في ذكرى معركة الإسماعيلية 1952 فيما أُصيب 80 آخرين في ملحمة تاريخية قدم فيها أبطال الشرطة المصرية أرواحهم فداءً للوطن، إذ دافعوا عن أرضهم وشعبهم ببسالة حتى سقطوا شهداء.

ونرصد هنا أبرز أبطال وشهداء الشرطة المصرية في تلك المعركة التاريخية:

قائمة الشرف لأبطال وشهداء مصر

- السيد محمد الفحل.

- علي السيد علي.

- عبدالحكيم أحمد جاد.

- ثابت مصطفى.

- أحمد مراد أحمد.

- عبدربه عبدالجليل عامر.

- محمد أحمد إبراهيم المنشاوي.

- فتحي بدوي أحمد الحليوي.

- عبدالله عبدالمنعم فرج.

- مصطفى عبدالوهاب محمود.

- محمد الطوخي رمضان.

- سيد علي حسين.

- حسين عبدالسلام قرني.

- السيد مجاهد علي الزيات.

- عبدالنبي سالم جمعة.

- محمد أحمد حمدي.

- عبدالحميد عبدالرازق.

- أبوالمجد محمد مصطفى.

- عبدالسلام سليم صالح.

- رضوان أحمد محمد حيدر.

- كامل مازن حسين.

- فؤاد عبدالرازق علي.

- أحمد أبوزيد منياوي.

- عبدالحميد معوض حشيش.

- عبدالفتاح شاهين.

- عبدالله مرزوق عبدالله.

- محمد إبراهيم أحمد.

- محمد محمود بدوي.

- فرج السيد إسماعيل.

- عبدالحميد مسلمي أحمد.

- عبدالسلام أحمد إبراهيم.

- محمد الجندي إبراهيم.

- فتحي أمين جمعة.

- رياض عبود أسعد.

- عبدالغني محمد خليفة.

- اليماني إسماعيلي إبراهيم.

- عبدالفتاح عبدالحميد.

- بسيوني على الشرقاوي.

- محمد محمد البياعة.

- أمين عبدالمنعم السيد.

- محمد حسن محمود حسن.

- محمد المليجي أحمد مصيلحي.

- بهي الدين علي حجازي.

- عبدالفتاح عبدالنبي العطار.

- عبدالمنعم بيومي علي البنا.

- محمد عبدالمعطي حسن عيد.

- محمود محمد عبدالرحمن فودة.

- حسن عبدالسلام عبدالمنعم.

- محمود حسن عفيفي عمارة.

- محمد عبدالغني السيد الفيشاوي.

- محمد أحمد علي زايد.

- علي محمد منصور الطبال.

- أحمد محمد فريد.

- أبوالفتوح أحمد أبوالفتوح.

- عبدالحميد إبراهيم علي منصور.

- سعد علي السايس.