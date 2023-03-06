«الوثائقية» تعرض فيلما عن «معركة الإسماعيلية» وبطولات الشرطة

عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا حول «معركة الإسماعيلية»، حيث تناول معركة الإسماعيلية التي شنتها قوات الاحتلال الإنجليزي ضد قوات الشرطة بتلك المحافظة.

وتحدث الفيلم الوثائقي عن أسباب حدوث معركة الإسماعيلية، بسبب رفض مصر الاتفاق مع الاحتلال البريطاني في عام 1936، والذي كان يحد من استقلال مصر.

بطولات الشرطة في معركة الإسماعيلية

واستعرض الفيلم الوثائقي، بطولات قوات الشرطة في معركة الإسماعيلية، وبسالة الجنود خلال مواجهتهم لقوات الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية.

واستضاف الفيلم الوثائقي خلال البرنامج، عددا من أساتذة التاريخ الذين تحدثوا عن تفاصيل معركة الإسماعيلية وأبرز نتائجها.

مصر وبريطانيا

ووفق الفيلم، فكان سبب المعركة أن حالة التوتر بين مصر وبريطانيا وصلت إلى الذروة عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصرى معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني وتم إلغاء معاهدة 1936‏‏ التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا.