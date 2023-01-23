وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية ملحمة وطنية من تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين

وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رسالة وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة بالذكرى الـ71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبي، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاءً لوطن عظيم، ودفاعًا عن العزة والكرامة، وسقط منهم شهداء ومصابون، ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية.

وأضاف توفيق: «واجهت الشرطة في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوا ظاهر الهوية وتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر، غير مبالين بقواته التي تفوقهم عددًا وعدادًا، ويسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور، في كل معارك التحرير ومواقف النضال، واليوم، وعقب مرور 7 عقود يؤكد أبناؤكم من رجال الشرطة تحملهم المسؤولية لحماية أمن الوطن، والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعي أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس».