«صحة المنيا»: مليون و437 ألف طالب يتلقون خدمات صحية خلال عام

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة أبنائها من الشباب والطلاب ورفع الوعى الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة .

خدمات صحية متنوعة للطلاب

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة السن المدرسي قدمت مليونا و437 ألفا و572 خدمة صحية متنوعة للشباب شملت رعاية صحية و توعية ومشورة لعدد 526 ألف و 681 من الشباب والمراهقين وذلك خلال عام 2023، مشيرا إلى إجراء فحص طبى شامل لعدد 748 ألفا و666 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي.

33 ندوة للتثقيف والتوعية الصحية

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 153 ألفا و139 من الذكور و 373 ألفا و542 من الإناث حيث تنوعت الخدمات ما بين 506 آلاف و84 خدمة رعاية صحية و458 ألفا 520 خدمة مشورة، بالإضافة إلى تقديم 472ألفا 968 خدمة توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ ألفين و994 ندوة تثقيفية بموضوعات متنوعة، إلى جانب المرور علي 4 آلاف و102 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب ومتابعة انتظام سير التطعيمات، مشيرةً إلي أنه تم تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 203 متدربين علي خدمات عيادات الشباب والمراهقين، فضلاً عن المرور على عدد 11 دور للأيتام وفحص 238 طالبا وتحويل 173 لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وتقديم 33 ندوة للتثقيف والتوعية الصحية.