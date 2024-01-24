«الطباعة» توقّع اتفاقا مع الغرفة الألمانية لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة الألمانية وأكاديمية علام ومنظمة EFE Education for employment لتنظيم برنامج تدريبي مدته 3 شهور، يتضمن تدريب الشباب المتقدمين وتعيين الطلبة بعد انتهاء التدريب بمطابع الشركات أعضاء غرفة الطباعة.

وحددت غرفة الطباعة والتغليف عدة شروط لاستفادة الشباب، أبرزها ألا يزيد سن المتقدم عن 25 عاما، وأن يكون لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية على أن تكون المقابلة مع المتقدمين 30 يناير 2024، بحسب بيان من الغرفة.

تأهيل خريجي التعليم الفني للعمل في المطابع

وذكرت الغرفة، أنّ مشروع التدريب هدفه الرئيسي هو تأهيل خريجي التعليم الفني للعمل في المطابع وشركات الطباعة المختلفة ويشمل التدريب 8 محاضرات للمهارات، على أن يتم تأهيل المتقدمين للتوظيف في المطابع المختلفة من أعضاء غرفة الطباعة.

وأشارت الغرفة إلى أنّه سيتم تدريب المتقدمين على يد أمهر المدربين المتخصصين في تقنيات الطباعة والتغليف، بهدف تخريج فنيين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الطباعة والتغليف وفق أحدث التقنيات الجديدة.