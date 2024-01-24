«البحوث الفلكية» تعلن أول أيام رمضان 2024.. هل سيكون موحدا في الدول العربية؟

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن عدد أيام رمضان ستكون 30 يوما، ويجرى استطلاع الهلال يوم الأحد 10 مارس المقبل، الموافق 29 من شهر شعبان 1445هجريا.

أول أيام رمضان 2024

وأضاف أن أول يوم رمضان 2024 سيكون موحدا في العديد من الدول العربية والإسلامية، والرأي النهائي لموعده سيكون لدار الإقتاء المصرية، واستطلاع أهلة الشهور العربية يكون بالتنسيق بين دار الإفتاء والمعهد وهيئة المساحة.

وأشار إلى أن عدد أيام كلا من شهري رجب وشعبان ستكون 29 يوما، وفقا للحسابات الفلكية للشهور العربية في هذا الشأن، وأن العمل بمختلف القطاعات يجرى بصورة منتظمة في كل القطاعات الخاصة بالمعهد.