تفاصيل هزة أرضية تعرضت لها الأقصر اليوم.. البحوث الفلكية تكشف

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم، هزة أرضية على بعد 46 كيلومترا جنوب شرق الأقصر.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كالآتي، وفق بيان رسمي صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:

تاريخ الحدوث: 23/01/2024

بالتوقيت المحلي: 01:18:42 ظهرا

القوة: 4.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 25.41 شمالا

خط الطول: 32.97 شرقا

العمق: 9.78 كيلومتر

وورد إلى المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة وعدم وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جهته، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 85 محطة تعمل بانتظام دون رصد أي مشكلات، مؤكدا أن مصر خالية من جميع الأنشطة القوية وأحزمة الزلازل داخل حدودها، وأنه لا يوجد ما يسمى بالتنبؤات للهزات الأرضية، لافتا إلى أنّ محطات الشبكة تعمل ليل نهار لمتابعة أي نشاط أو هزات أرضية، لافتا إلى إمكانيات المحطات والمعهد متميزة جدا في المتابعة والتحليل.