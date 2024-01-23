«البحوث الفلكية»: لا خسائر نتيجة الهزة الأرضية في الأقصر

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهزة الأرضية التي وقعت على بعد 46 كيلومترًا جنوب شرق الأقصر، في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير الجاري، لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو المملتكات.

تفاصيل الهزة الأرضية

وعن تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت اليوم، أكد جاد القاضي في بيان له، أنها وقعت بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى خط عرض 25.41 شمالاً وخط طول 32.97 شرقًا وعمق 9.78 كيلومتر، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المواطنين شعروا بها في الأقصر ومدينة إدفو بأسوان، وعدد من القرى والمراكز القريبة من مركز الهزة.

الشبكة القومية لرصد الزلازل

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه تم رصد الهزة الأرضية، من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، لافتاً إلى أنه هناك تطوير مستمر لكافة القطاعات المختلفة التابعة للمعهد، ويتم سنويا عمل الصيانة الشاملة لكافة المحطات المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأوضح «القاضي»، أنه من المتوقع أن يكون هناك عدد من التوابع للهزة الأرضية التي وقعت، ولكنها ستكون ضعيفة جدا ولن يشعر بها أحد، مطمئنا المواطنين بأن «الموضوع بسيط ولا يستدعي القلق».

وأشار إلى أن المعهد يعمل على زيادة عدد محطات الرصد وأماكن توزيعها لتغطي كافة المناطق والمحافظات، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالتنبؤات للهزات الأرضية، ومحطات الشبكة تعمل ليل نهار لمتابعة أي نشاط أو هزات أرضية، مؤكداً أن ما يمكن الحديث عنه هو التوقعات، وتكون مبنية على معلومات ودراسات علمية.