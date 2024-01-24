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«القاهرة الإخبارية»: سقوط قتلى في قصف أمريكي على مقار الحشد الشعبي بالعراق

كتب:

هانى حسن
01:28 م | الأربعاء 24 يناير 2024
هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق

هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العراق، تفاصيل قصف طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظة بابل والأنبار، موضحة أن الاستهداف أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. 

واوضحت أن مستشار الأمن القومي بالحكومة العراقية أكد أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ للسيادة العراقية، كما أن الحكومة العراقية ستشكل لجنة للتحقيق في هذا الهجوم. 

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بقلم هانى حسن