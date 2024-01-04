خبير: قصف الحشد الشعبي يخرق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

قال اللواء ماجد القيسي، الخبير العسكري، إن القصف الأمريكي لموقع الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، يشكل تصعيداً جديداً في المنطقة، بحسب ما أكد عدد كبير من المسؤولين العراقيين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، واعتبر أن ما حدث يمثل «خرقاً كبيراً للسيادة العراقية».

اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

وأضاف «القيسي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أن استهداف القوات الأمريكية للحشد الشعبي، ينتهك اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي بموجبها يفترض أن تقوم واشنطن بحماية الأجواء العراقية، وليس انتهاكها.

العملية الأمريكية انتهكت الداخل العراقي

وأردف الخبير العسكري أن عملية الاستهداف الأمريكية انتهكت الداخل العراقي، واستهدفت مقرات رسمية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة العراقية بعض الإجراءات ضد هذا الانتهاك الفاضح من قبل الولايات المتحدة.