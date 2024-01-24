من هو شهيد الشرطة مصطفى عبيد؟.. ضحى بحياته لإنقاذ كنيسة وجامع

في الخامس من يناير عام 2019، بينما كان الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم، يباشر مهام عمله في عزبة الهجانة بمدينة نصر، استهدفه الإرهابيون بعبوة ناسفة، ليستشهد في الحال ويضحي بحياته لإنقاذ كنيسة ومصلين بها ويسطر بطولة جديدة من بطولات رجال الشرطة قبل عيدهم بأيام.

الشهيد البطل مصطفى عبيد محمود سالم، شيعت جنازته في مشهد مهيب بمسقط رأسه بمحافظة القليوبية، ليكرم اسمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد الشرطة الـ72 التي انطلقت قبل قليل بحضور قادة الدولة وكبار رجال الشرطة، وتسلمت أرملته التكريم.

معلومات عن الشهيد مصطفى عبيد

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن الشهيد مصطفى عبيد محمود سالم، بعد عرض فيلم قصير عنه خلال احتفالية عيد الشرطة:

- اسمه الرائد مصطفى عبيد محمود سالم.

- ولد بقرية الأحرار التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

- متزوج ولديه طفلين «يارا وسيف».

- والده ضابط متقاعد وعائلته من أكبر عائلات القرية.

- والدته متوفاة وكانت تعمل معلمة.

- لديه أخت طبيبة وأخ يدعى محمود.

- حاول إنقاذ كنيسة وجامع بعد رصد إرهابي يوجه قذائف إلى كنيسة مجاورة لأحد المساجد من خلال تفكيك المتفجرات إلا أنه استشهد خلال عمله.

- يعد الشهيد، حفيد البطل شهيد القوات المسلحة المجند محمود سالم عبيد الذي استشهد خلال التصدي للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

- عُرض عنه فيلم في احتفالية اليوم بعنوان «فدا مصر».

- سرد الفيلم بطولته قائلا: «حكاية النهاردة وبكره وامبارح.. حكاية راية الفدا اللي بتتسلم من جيل إلى جيل ومن بطل إلى بطل وشهيد لشهيد.. حكاية مصر أم الدنيا اللي أغلى من كل الدنيا».