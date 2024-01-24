«تعليم الجيزة» تشيد بسير امتحانات الشهادة الإعدادية: ضبطنا المخالفين

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الختامي من امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام ومدير المرحلة الإعدادية والثانوي مركزي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنّ إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 200 ألف و425 طالبا وطالبة بنسبة 98.5% مقسمين على 698 لجنة على مستوى المحافظة.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانهم في مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية وبلغ إجمالي المتقدمين 74 ألفا و766 طالبا وطالبة وبنسبة 98%.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان الورقي 19 ألفا و431 طالبا وطالبة وبنسبة 98%، والامتحان الإلكتروني ورقي 55 ألفا و27 طالبا وطالبة وبنسبة 99%.

ضبط المخالفين

وقدّم وكيل وزارة التعليم في الجيزة، الشكر والتقدير للجميع على الأداء المميز والجهد والإخلاص في العمل ما نتج عنه انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بلا مشاكل أو شكاوى والرد على استفسارات أولياء الأمور ومتابعة الجروبات للتعرف على المشكلات التي قد تواجه العملية الامتحانية، وتتبع الصفحات الهدامة المحاربة للنجاح والرد على افتراءاتهم، ما كان له الأثر الكبير في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وقال سلومة، إنّ الامتحانات كانت نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأسهموا بما يملكونه من خبرات متميزة في وضع امتحانات مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وصياغة الأسئلة بأسلوب علمي يحقق التعلم، وكذلك مراعاة الوزن النسبي للأسئلة بما يتوافق مع الطلاب.