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الرئيس السيسي: كل الشعب مسؤول عن أمن ومستقبل مصر

كتب:

منتصر سليمان
02:00 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه دائمًا هناك جزء في خطاباته يتحدث فيه مع كل الشعب المصري بقلبه، مضيفًا أنَّه تحدث قبل أيام عن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها، أمر لا تتحمله الحكومة وحدها ولا القيادة وحدها، بل يتحمله جميع أفراد الشعب، كل الشعب المصري مسئول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها».

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل عيد الشرطة 72 المقام بمقر أكاديمية الشرطة: «أتحدث عن هذا الأمر في توقيت صعب جدا، فالمنطقة بالكامل بل العالم أجمع في وضع مضطرب، وتحدثت عن ذلك في شهر أكتوبر الماضي خلال حفل تخريج دفعة من ضباط الأكاديمية في نفس المكان».

وأكمل رئيس الجمهورية: «اليوم وبعد 4 أشهر تقريبًا نتحدث عن نفس الموضوع، هل الـ4 أشهر الماضية عدت علينا بسهولة؟ فنحن واجهنا أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية». 

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