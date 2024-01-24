3 مميزات لصندوق الاستثمار بأموال القُصَّر.. منها التجارة وشراء شقق سكنية

أوضحت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، ورئيس اللجنة الفنية بالمجلس، أن جلسات الحوار الوطني في دورته الأولى ناقشت العديد من القضايا المٌهمة التي تمس العديد من طبقات المجتمع المختلفة، ومن أهمها هي إنشاء صندوق استثماري من أجل المٌحافظة على أموال القُصَّر.

شراء شقق سكنية

أوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر هو وسيلة من أجل حماية أموالهم والحفاظ عليها إلى جانب تنميتها، تحت إشراف الدولة، وله فوائد عديد منها إتاحة فٌرصة لشراء شقق سكنية.

وأضافت رانيا يحيى، أن صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر يهدف لتحقيق أرباح من خلال شراء شقق سكنية، بعد التأكد من سلامة الأوراق المٌقدمة ومستندات الملكية إلى جانب سلامة المنشأة من أن يكون فيها أي مُخالفات.

الاستثمار في التجارة

وقالت عضو القومي للمرأة، إنه من المُميزات التي وفرها صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر، هي إتاحة الفُرصة لتنمية الأموال من خلال شهادات يتم إصدارها من البنك المركزي بشكل مٌباشر دون الرجوع إلى المحكمة، ويقتصر الرجوع إلى المحكمة فقط على حالة الصرف، وهذه السرعة في إتمام الإجراءات تٌوفر عائد أكبر على القاصر وجهد أقل على الوصي.

ومن الأمور التي تطرق لها صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر، هي تقديم دراسة جدوى يتم استعراض خطة العمل على المشروع التجاري من خلالها وما يٌحققه من أرباح، وللمحكمة حق الرفض أو القبول.