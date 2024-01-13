وظائف المجلس القومي للمرأة 2024 في 12 محافظة.. اعرف الشروط

أعلن المجلس القومي للمرأة عبر منشور على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وظائف وظائف المجلس القومي للمرأة 2024.

واستعرض المجلس الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف حتى يتمكنوا من الالتحاق بالوظيفة، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» الشروط وطريقة التقديم.

وظائف المجلس القومي للمرأة 2024

وعن وظائف وظائف المجلس القومي للمرأة 2024 فقد أعلن المجلس عن احتياجه لمشرف على مشروع المجلس «مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، في 12 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية وهي: الغربية -المنوفية- كفرالشيخ- القليوبية- الدقهلية- دمياط- الأقصر- أسوان- سوهاج- أسيوط- المنيا- بني سويف، وذلك في إطار الاستعداد لدخول المشروع إلى مراكز جديدة في المحافظات التي يتواجد بها بالفعل إلى جانب الوصول إلى محافظات جديدة.

وعن شروط التعيين في وظائف المجلس القومي للمرأة 2024، فالشرط الأول هو أن يكون المتقدم للوظيفة من أبناء المحافظة التي يقدم عليها، كما يُشترط أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، ولديه مهارات في التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية، ومن أهم الشروط أن يكون لديه القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميداني والسفر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى.

طريقة التقديم وظائف المجلس القومي للمرأة 2024

وضمن شروط التعيين في وظائف المجلس القومي للمرأة 2024، هي أن يكون لدى المتقدم القدرة للعمل في فريق وتحت ضغط، إلى جانب الرغبة والقدرة على التعلم المستمر، كما اشترط «القومي للمرأة» أن يتمتع المتقدم للوظيفة بمهارات استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة، ويفضل من لهم خبرة بمشروع مماثل أو لديه خبرات التنمية أو الخبرات ذات الصلة.

ولابد أن يكون المتقدم في وظائف المجلس القومي للمرأة 2024 من أبويين مصريين الجنسية، كما يمنع أن يكون أحد أقاربه يعمل في المجلس القومي للمرأة أو من أحد أعضائه ويخضع المرشحون للوظيفة لفترة اختبار أولية، فضلا عن شرط الالتزام بتفاصيل التقديم واستيفائه للشروط المطلوبة تدخل في تقييم الحصول على الوظيفة، وأكد «القومي للمرأة» أنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة الشروط بعاليه أو التي ترد بعد آخر ميعاد للتقديم.

أما عن طريقة التقديم في وظائف المجلس القومي للمرأة 2024 والأوراق المطلوبة، فعلى المواطن الضغط هنــــــــا للدخول إلى موقع التسجيل في الوظيفة، ويعدها يقوم بإرفاق عدد من المستندات عبر هذا الرابط، وهذه المستندات هي السيرة الذاتية للمتقدم إلى الوظيفة على أن تكون مكتوبة باللغة العربية ولا تتعدى الصفحتيين، وكذا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.