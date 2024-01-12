وظائف بـ«القومي للمرأة».. اعرف المستندات المطلوبة ومكان التقديم

أعلن المجلس القومي للمرأة التابع لرئاسة الجمهورية، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية وهي « مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني - مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية - مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والمؤتمرات - مدير عام الإدارة العامة للجان الدائمة - مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني - مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية »

المستندات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف المجلس القومي للمرأة

وحدد المجلس القومي للمرأة، المستندات التي يجب أن يقدمها الراغبون في شغل الوظائف، كالتالي:

- السيرة الذاتية للمتقدم وعدد (7) صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى المجلس القومي للمرأة، متضمنا قدراته العلمية، وموضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم أداء والجزاءات (إن وجد)، وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- بيان مختصر بالشهادات العلمية، والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم، وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد، ويفضل الخبرة في ذات المجال المعلن عنه.

مكان تسلم مستندات وظائف المجلس القومي للمرأة

وطالب المجلس القومي للمرأة من المتقدمين لشغل الوظائف بتسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس، خلال مواعيد العمل الرسمية للمجلس، طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء.

- العنوان: 11 ش عبد الرازق السنهوري متفرع من مكرم عبيد – أمام حديقة الطفل – مدينة نصر-القاهرة.

- المقترح التطويري للإدارة العامة وفقا للنموذج رقم (95) لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط في شأن مقترح التطوير.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم المجلس القومي للمرأة.

- على أن تكون المستندات مكونة من أصل + (7) نسخ صور.