السيسي يرفض المطالبات بوقف المشروعات: عندنا حلول وهنعيش ونكبر ونتجاوز المشكلة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضه انكماش الاقتصاد ووقف المشروعات، قائلا: «هتقولي الدنيا غالية، هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش، لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، أنّ انكماش الاقتصاد ووقف المشروعات سيؤدي إلى خسارة ملايين الوظائف، قائلا: «اتقال لنا من اقتصاديين كتير إننا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد، ونوقف كل المشروعات اللي بتتعمل، ودة وجهة نظر من منظور اقتصاد جيدة، لكن المشروعات دي بتشغل 5 أو 6 مليون قولولي أنتم يا مصريين ياللي كلنا في مركب واحدة أخلي دة يقفل ويروح؟».

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، قائلا: «الدولار اللي بنتكلم فيه، قدمت الحكومة رؤية من كام يوم ووسائل الإعلام اتكلمت عليها، الدولار دايما بيعمل مشكلة كل كام سنة، طب ليه؟، مش بس الإنفاق اللي عملناه السنين اللي فاتت سواء في 2011 أو بعد كده أو في الحرب ضد الإرهاب، لكن بقدم خدمات ببيعها للناس بجنيه وأنا بضطر أجيبها بالدولار».

وتابع الرئيس السيسي: «بنحتاج نجيب سلع أساسية في الشهر بمليار دولار زي القمح والدرة وفول صويا، وببيعه للناس بالجنيه، والوقود مليار دولار تاني، ودة مش بيخش فيه الرقم اللي مصر بتنتجه كل دة شهريا، ومحطات الكهربا بتاخد غاز يساوي تقريبا مليار دولار شهريا، يبقى المجموع 3 مليار دولار مقدرش أبدا موفرهمش لأن دي حاجات أساسية، بحاول اشرح لكم حجم التحدي اللي عايشينه حتى من قبل 2011».