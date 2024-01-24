الرئيس السيسي: اقتحام السجون في 25 يناير كان محاولة لتأليب الرأي العام على الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ اقتحام السجون في أحداث 25 يناير كان محاولة لتأليب الرأي العام على الدولة، وخلق صراع بين الشعب والحكومة.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل عيد الشرطة 72، على أهمية وحدة الشعب والدولة، قائلا: «أي تحدي وأي صعوبات هتعدي لو إحنا مع بعض، إحنا واحد كلنا».

وتابع الرئيس السيسي: «اللي حصل للشرطة مش بس عملية اقتحام السجون والناس اللي هربت، لأ، إحنا قعدنا أكتر من سنتين أو ثلاثة نرمم تلك العلاقة بين الشعب والدولة وبين وزارة الداخلية، وده مكانش أمر يسير ولا سهل، ده محتاج برامج ودعم وصبر».