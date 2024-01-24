الرئيس السيسي: أسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان «قبل أي حد»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدول لا تسير بالخواطر ولكن بالسياسات والقوانين والعمل، مشددًا على أنَّ الأزمة الحالية لها حلول لكنها حلولًا تعتمد علينا جميعًا، مضيفًا «كنا نستورد بـ4.5 مليار دولار سيارات في السنة و2 مليار دولار هواتف محمولة، لكننا نتحدث الآن عن توفير كل شيء لـ106 ملايين نسمة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، «أسجل احترامي للمصريين وتقديري لهم، وأسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني في الظروف اللي احنا فيها دي».

وواصل: «أتجول كثيرًا بالسيارة وألتقي أناسًا كثيرون، والله العظيم ما حد جه قالي من الناس البسيطة دي غير حاجة واحدة ربنا يعينك وربنا معانا، مصر مش أمانة في رقبتي أنا بس ولا الحكومة بس، مصر أمانة في رقابتكم كلكم يا مصريين الصغير والكبير كل حاجة تهون إلا بلدنا».