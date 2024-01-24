مناقشة رواية «ماتريوشكا من أسوان» في مكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مختبر السرديات، التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق «ويبكس»؛ بقاعة «C»، لمناقشة رواية «ماتريوشكا من أسوان» للأديب فتحي سليمان.

ويناقش الرواية النقاد الدكتور أسعد الصالح، والدكتور سعد عبد الغفار، والدكتورة عبير يحيى، والدكتورة مها الغنام، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، 30 يناير 2024، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

روايات فتحى سليمان

يذكر، أن فتحي سليمان أديب مصري تخرج في كلية السياحة والفنادق، وهو عضو اللجنة الثقافية بنقابة اتحاد كتاب مصر، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعضو إداري لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، كما يشغل وظيفة معد برامج بالتلفزيون المصري، وهو أيضًا معد برامج بمحطة نجوم إف إم الإذاعة.

وحصل «سليمان» على تفرغ من وزارة الثقافة لمشروع ثمانية القاهرة الأدبي، وصدر له كتاب ساخر بعنوان «كلام مالهوش لازقة» في جزأين، وروايات «على محطة فاتن حمامة»، و«بولاق أبو العلا»، و«شاي باللبن في الزمالك»، و«ماتريوشكا من أسوان».