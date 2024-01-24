ضبط نصف طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 500 كيلو جرام دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك.

تنفيذ حملات رقابية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

مخالفات في بيع الدواجن واللحوم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (28) محضر مخالف وضبط (500 كجم) ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن ودهون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.