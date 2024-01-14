ضبط 23 طن مصنعات لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري، والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

تحرير 41 محضرا للمخالفين

وأوضح محافظ الجيزة، أن الحملات تمكنت من ضبط 23 طنا و764 كجم مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 41 محضرا للمخالفين.

وشملت الضبطيات 22 طن لحوم ومصنعاتها وجلود ودواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال التفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم ضبط 1504 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.