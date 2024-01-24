دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية عن إحياء تراث العمارة الإسلامية في مصر

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان «إحياء تراث العمارة الإسلامية في مصر: البحث عن الأصالة»، لزيادة ورفع الوعي بالتراث المعمارى للحضارة الإسلامية، وذلك في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2024، يوميًّا من الساعة 9.00 صباحاً إلى 7.00 مساءً، وذلك في قاعة الشراع الثالث.

التراث الإسلامي

والدورة مخصصة لطلاب العمارة والفنون والآثار، وتهدف إلى إعادة قراءة التاريخ في ضوء ما توفره تكنولوجيا المستقبل من أجل تأصيل الأجزاء المنسية والمجهولة من المباني التراثية والتاريخية، وتنمية قدرة المشاركين على قراءة الوثائق التاريخية والاستعانة بها في فهم المباني التراثية والتاريخية ذات القيمة، وتدريب المشاركين على التوثيق المعماري وبأساليب متعددة التقليدية منها والحديثة، وزيادة وعي المشاركين بالتراث المعماري للحضارة الإسلامية، وإعادة صياغة العناصر المعمارية التاريخية والتراثية.

تأتي الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية وورش عمل التراث المعماري والعمراني التي ينظمها مركز دراسات الحضارة الإسلامية، ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين.