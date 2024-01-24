أمطار تضرب مدن وسواحل كفر الشيخ.. «منخفض جوي شديد البرودة»

تشهد مدن وقري وسواحل محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على كافة أرجاء الإقليم، كما يسود طقس شديد البرودة، وسط نشاط لحركة الرياح، والتي تتزايد سرعتها على مدن «بلطيم، والبرلس، ومطوبس، وسيدي سالم»، كونها من المدن الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط.

أمطار غزيرة على سواحل البرلس

كما تشهد السواحل الشمالية الواقعة علي مياه البحر المتوسط، في محافظة كفر الشيخ، الآن سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي يستوجب من سكان المدن الساحلية في كفر الشيخ، بضرورة توخي الحظر، جراء هطول تلك الأمطار، اليوم الأربعاء.

تحذيرات غرفة الأزمات والطوارئ في كفر الشيخ

وحذرت غرفة الأزمات والطوارئ، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، سكان المحافظة، من عدم لمس أعمدة الكهرباء، وعدم اللجوء للسرعة أثناء القيادة علي الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وذلك جراء الطقس البارد الذي يضرب المحافظة اليوم، حسبما توافر من معلومات بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة بضرورة المتابعة من قبل رؤساء المدن والمراكز حالة الطقس علي مدار الساعة.