«زراعة كفر الشيخ»: نستهدف إنتاج 630 ألف أردب قمح خلال 2024

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن محصول القمح في حقول المحافظة للعام الجاري 2024، مبشر للغاية وحالة سنابل القمح جيدة وخالية من أي آفات، موضحا أن المستهدف من إنتاجية المحصول المنزرع من القمح بحقول المحافظة، سوف تكون كبيرة للغاية هذا العام.

زراعة أصناف عالية الإنتاجية في حقول كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى زراعة أفضل أصناف تقاوي القمح الجديدة في حقول محافظة كفر الشيخ، والتي تنتج ما بين 25 إلى 30 أردب قمح لكل فدان منزرع، مشيرا إلى أن تلك الأصناف هي «مصر 3»، و«جيزة 95»، و«جيزة 171»، و«سدس 14»، وهي أصناف مقاومة للملوحة والجفاف، وتجود زراعتها في التربة الطينية، وأيضاً بالتربة الرملية الخفيفة.

مستهدف إنتاجية 630 ألف أردب قمح في كفر الشيخ

وأشار إلى أن محصول القمح في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال المساحة المنزرعة والتي تبلغ 230 ألف فدان قمح، مستهدف له من حيث الإنتاجية بنحو 630 ألف أردب قمح.