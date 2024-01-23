«طوارئ كفر الشيخ»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة غدا

حذرت غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غد الأربعاء على مدن وسواحل المحافظة، الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وسط نشاط لكتل هوائية باردة، وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وحذرت غرفة عمليات الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة كفر الشيخ، من سرعة الرياح والتي تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط عن معدلاتها الطبيعية ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، كما تتساقط الأمطار بغزارة على سواحل المحافظة، وتكون متوسطة على المدن الجنوبية بالإقليم، مما يستوجب الحذر من قبل المواطنين وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة من انخفاض درجات الحرارة تدريجياً مع الدخول في ساعات الليل.

حالة الطقس في كفر الشيخ غدا

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ، غدا الأربعاء، 18 درجة مئوية للعظمى، و11 درجة مئوية للصغرى، كما سجلت نسبة الرطوبة 61%، وسرعة الرياح 18 كيلو/ساعة، وسقوط الأمطار بنسبة 15%.