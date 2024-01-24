رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير 

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بمناسبة عيد الشرطة 72 والذكرى 13 لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

تهنئة رئيس الأساقفة بعيد الشرطة

وقال رئيس الأساقفة، إن ثورة يناير تُمثل يومًا فارقًا في الذاكرة الوطنية، إذ جاءت تأكيدًا على المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحرية الشعب وهو ما تسعى له الدولة المصرية دائمًا، مضيفا أن عيد الشرطة يأتي لتكريم رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم يوميًا من أجل إرساء الأمن والأمان في مصر.

واختتم رئيس الأٍساقفة تهنئته قائلا: إن المصريين جميعًا يٌقدرون تضحيات رجال الشرطة ويقفون جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للنهوض بالبلاد، من أجل بناء غد أفضل لأبنائها، مصليًا أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.