عضو بـ«النواب» يشيد بكلمة السيسي في عيد الشرطة: تاريخية وتحمل رسائل مهمة

أشاد أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالكلمة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، مؤكدا أنّها حملت عددا من الرسائل المهمة.

وهنأ أبو زيد، الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ72، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالشرطة المصرية وما تقدمه للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وما قدمته من تضحيات ستظل راسخةً في ذاكرة الوطن.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن اعتزازه وتقديره لتاريخ ومسيرة هيئة الشرطة المصرية الحافل بالبطولات والعطاءات، موجّها تحية تقدير واحترام لأرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء الشعب المصري بالأمن.