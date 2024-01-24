عضو بـ«النواب» يشيد بكلمة السيسي في حفل عيد الشرطة: طمأنت المواطنين 

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، حملت العديد من الرسائل بشأن تطورات كل الأوضاع، لاسيما على الصعيد الخارجي.

رسائل طمأنة للمواطنين

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الرئيس حرص على طمأنة المواطنين فيما يتعلق بالمستجدات وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من توترات على كافة المستويات.

وأوضح أنه بفضل حالة الترابط التي يشهدها الوطن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل مصر قادرة على تجاوز كل الصعوبات، خصوصا ما يتعلق بالملف الاقتصادي.

وتابع: «نحن في هذه المرحلة قادرون على استكمال المسيرة في ضوء استراتيجيات وطنية في كل المجالات، منوها بأن دعوة الرئيس فيما يتعلق بإجراء حوار اقتصادي تسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها مصر، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر العديد من القطاعات على خلفية زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشاد بموقف مصر الواضح والحاسم بشأن القضية الفلسطينية، وإعلان مواصلة تقديم الدعم اللازم لها، وكذلك رفض محاولات إسرائيل التقليل من هذا الدور والإدعاءات الكاذبة بشأن إغلاق معبر رفح.