تسليم 15 كرسيا متحركا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالدقهلية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم، 15 كرسي متحرك ودراجات بدال، لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين من أبناء الدقهلية.

وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى أنه جرى تسليم الكراسي لذوي الهمم في محافظة الدقهلية، بهدف تقديم الدعم والرعاية لجميع الحالات الإنسانية وذوي الهمم.

اهتمام التضامن بذوي الهمم

أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى تسليم الكراسي لذوي الاحتياجات، بعد عمل بحث اجتماعي عنهم، من الإدارات التابعة للمديرية بالمحافظة.

وأضاف أنه جرى تسليمهم بعد أن تقدموا بطلب الحصول على الكراسي والدراجات، سواء من خلال المركز التكنولوجي للمحافظة، أو تقدموا لمديرية التضامن الاجتماعي، وجرى توفير الأجهزة بالتنسيق والتعاون مع جمعية مؤسسة الإصلاح.

وأكد أن المديرية تسعى من أجل التعاون مع الجمعيات الخيرية الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.