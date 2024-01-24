موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا.. اعرف التفاصيل

عقد حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا للاستعداد لبدء أعمال التقدير وتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا، للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024، حيث من المقرر إعلان النتيجة في أول أسبوع من شهر فبراير المقبل وفقا لمديرية التربية والتعليم في المنيا.

موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالمنيا

وحضر الاجتماع الخاص بتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا كل من: الدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام، محمد سليمان مدير عام إدارة المنيا التعليمية، محمد عبد السميع مدير إدارة ملوى التعليمية، حمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، محمد أحمد رئيس كونترول الإعدادية، محمد مختار وكيل الكونترول، وموجهي عموم المواد الدراسية.

تحقيق الحيادية بين طلاب الإعدادية

وطالب مدير مديرية التعليم الموجهين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، قبل تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا حرص المديرية على بذل كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء.

وقال مسئول بتعليم المنيا، فضل عدم ذكر أسمه في تصريحات لـ«لوطن»، إن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت اليوم الأربعاء في جميع الإدارات التعليمية.