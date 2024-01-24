موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف وبدء التصحيح

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وتقدير الدرجات، غدًا الخميس، في كافة المواد الدراسية، عقب ختام الامتحانات اليوم بأداء مادة العلوم.

انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى انطلاق أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية، غدًا الخميس، حيث استعدت المديرية ولجنة الكنترول، لبدء التصحيح.

مراعاة الدقة في التصحيح والرصد

كما أشار وكيل تعليم بني سويف إلى توجيهه، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب، والمراجعة بكل دقة، مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب .

منع التدخين خلال أعمال التصحيح

وأكد وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول، وعدم التدخين داخل اللجان موجهاً بضرورة استمرار أعمال النظافة وتطهير الحجرات وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، اليوم، امتحانات منتصف العام الدراسي 2023/2024، بأداء مادة العلوم، والتي أدى فيها أكثر من 59 الف طالب وطالبة الامتحان داخل أكثر من 309 لجنة.